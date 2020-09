AG Real Estate débourse le montant record de 270 millions sur le marché immobilier anversois avec le rachat du complexe Post X qui vient de sortir de terre non loin de la gare de Berchem, rapportent De Tijd et L'Echo mercredi. L'ensemble de 7 immeubles est construit sur l'ancien centre de tri postal anversois. Ce nouveau campus urbain mixte offre 61.000 m² d'espaces de bureaux, 4.200 m² de commerces de proximité, une salle de sport et un hôtel Park Inn (142 chambres). Il est également doté de 1.000 emplacements pour voitures et autant pour vélos.

Pour Amaury de Crombrugghe, à la tête du département Investis-sement d'AG Real Estate, le prix mis sur la table se justifie par le fait que le marché local a enregistré ces dernières années (2017-2018) une demande record de location de surfaces de bureaux équivalant à plus de 150.000 m² et plus de 200 transactions. On ajoutera également le rendement locatif (4,75%) relativement sécure pour AG Insurance à moyen voire à long terme: les immeubles neufs (grade a) du complexe Post X sont loués à plus de 97% par des clients tels que Proximus, KPMG, Ernst&Young ou Arcadis.