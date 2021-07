À Bruxelles, les deux tiers des biens ont un PEB médiocre, et ce n’est guère mieux en Wallonie Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Belga Image Le parc résidentiel belge est vétuste, on le sait, et les exigences de la certification PEB sont pointues.

Selon les derniers chiffres de Bruxelles-Environnement, basés sur 10 ans d’expérience en la matière (2010-2021) et sur quelque 270 000 certifications, seul 1,20 % des maisons unifamiliales ont obtenu les scores A ou B, équivalents à une consommation énergétique annuelle réglementaire. Elles sont quelque 18 % à bénéficier des notes C et D, considérées comme moyennes, mais plus de 86 % à écoper de médiocres E, F ou G. Dont plus de 50 % pour le seul score G !