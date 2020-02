Prothèses, organes, bijoux, nourriture et même armes ; on ne compte plus les objets qu’il est aujourd’hui possible d’imprimer en 3D. Grâce à ses applications aussi diverses que variées, l’impression 3D a réussi à se faire une place dans à peu près tous les secteurs. Y compris celui de la construction.

Ces dernières années, des industriels ont mis au point des machines capables d’imprimer des (parties de) maisons en 3D. Si la technologie n’en est encore qu’à ses débuts, il est clair qu’elle a le vent en poupe. SmarTech Publishing, spécialiste dans le domaine, a estimé que ce marché atteindrait 40 milliards de dollars de recettes en 2027. “C’est une technologie d’avenir”, confirme Benoît Parmentier, coordinateur “Stratégie et Innovation” au Centre scientifique et technique de la construction (CSTC).

Saisissant la balle au bond, Dubaï a annoncé qu’un quart de ses nouveaux bâtiments seraient issus de l’impression 3D d’ici 2025. Les agences spatiales, de leur côté, étudient sérieusement la possibilité d’un jour imprimer des logements sur la Lune ou sur Mars. L’Europe, elle aussi, y voit une carte à jouer. Tout comme la Belgique.

Comment imprime-t-on une maison en 3D? Quels projets ont déjà vu le jour? Où se situe notre pays dans le domaine? Tour d’horizon.