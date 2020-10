Integrale va-t-il vendre six immeubles à Cofinimmo ?

Sous la pression de la Banque nationale, régulateur des compagnies d’assurance en Belgique, Integrale a entamé en 2019 un processus de vente de quelques biens immobiliers afin de diminuer son profil de risque.

D’après nos informations, six immeubles seraient sur le point d’être vendus à la SIR Cofinimmo pour un montant de l’ordre de 200 millions d’euros.

Parmi les immeubles, il y aurait le Building Green One (17 000 m 2), alias le “Toaster”. Construit sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles, l’immeuble quasi neuf (2014) est loué à l’IBGE (Bruxelles Environnement) jusqu’en 2032 et pourrait être valorisé autour de 100 millions d’euros, selon L’Echo. Du côté d’Integrale, on ne fait aucun commentaire. Tout comme Cofinimmo “qui ne commente pas les rumeurs de marché”.

