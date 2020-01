Anderlecht est un des plus grandes communes de la Région bruxelloise. Et offre une multitude de visages. "Elle est la dernière commune de Bruxelles, avec Uccle, à avoir des quartiers qui ont encore des airs de campagne", souligne Alain Bellay, géomètre-expert et fin connaisseur de l’entité. "L’une de ses particularités, c’est qu’on y retrouve vraiment de tout. Des rues très recherchées et plutôt huppées, des quartiers disons standards et d’autres moins prisés. Ça, c’est pour les logements. Mais de nombreuses multinationales s’y installent sur de grandes surfaces encore inoccupées, à des prix tout à fait raisonnables".