L’offre immobilière a évolué au fil de la demande, de la topographie et du style de vacances.

Avec ses immeubles de neuf à dix étages accolés les uns aux autres, que d’aucuns comparent à un "Mur de l’Atlantique", le visage qu’offre la Côte belge à ses visiteurs semble être uniforme, homogène. Ce qui n’est pas tout à fait exact.

Certes, on trouve partout les mêmes tours des années 60 et 70, les mêmes villas à appartements des années 80 et 90, et maintenant les mêmes immeubles plus contemporains, mais l’œil avisé d’un architecte repère des différences. "Le parc immobilier dépend de la topographie", précise Marc Dubois, professeur émérite à la KU Leuven (section architecture).