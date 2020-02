Libre Immo : Le dossier Sur le marché belge du coliving, déjà bien éprouvé, les start-up d’hier sont aujourd’hui des entreprises à part entière, équipes et rentabilité à la clé. Les voilà à présent à l’assaut d’autres publics que les jeunes et les expats et d’autres marchés plus ou moins exotiques.

Cohabs a un orteil à New York et monte de grands projets à Bruxelles

Pionnière sur le marché belge du coliving – pas tant d’un point de vue historique, puisqu’elle y a débarqué en 2016, un an après Ikoab, mais plutôt en termes d’ambitions et de croissance –, Cohabs a confirmé avec les années sa position de leader. Tout est allé vite et bien pour la start-up fondée par deux frères, Youri et Malik Dauber, et leur ami, François Samyn.