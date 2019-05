La construction d’un immeuble de 25 appartements vient de commencer à Soignies, à proximité de tous les services. Le tout dans un écrin de verdure où la mobilité douce est privilégiée. Un coin de paradis pour poser ses valises...

Arborescence est un nouveau quartier urbain qui se développe pas à pas sur un ancien site industriel de deux hectares. Un premier immeuble de 25 appartements est aujourd’hui proposé à la vente. « 25% des lots sont déjà vendus », se réjouit Jean-Yves Desgain, directeur au sein d’INRED, le développeur immobilier.

Concrètement, le nouveau site, fruit d’une revitalisation urbaine, se situe à proximité immédiate du centre de Soignies et de sa gare (comptez 30 minutes de Bruxelles seulement). L’accès vers les axes routiers importants est également assuré (les autoroutes E 429 Hal – Tournai – Lille et E19/E42 – Bruxelles – Mons – Paris).

© Inred



L’air, l’espace, le vert

Un Ravel (garant d’agréables balades) jouxte le site, tandis qu’une placette et un jardin collectif y éliront domicile, comme autant de respirations visuelles et de lieux de rencontres.

« La place publique en forme de trapèze a été pensée pour devenir un réel lieu d’échange social qui accueillera des événements culturels et économiques. Le jardin collectif, de son côté, fera office de véritable poumon vert pour le quartier. Essentiellement composé d’arbres fruitiers, il servira de lieu de détente et d’espace de jeu. Les riverains pourront également cueillir les fruits des arbustes fruitiers des différents espaces verts, pour leur propre consommation. » Des surfaces pour les commerces et les professions libérales sont également prévues sur le site, afin d’assurer sa convivialité et sa mixité.

Une identité marquée

Arborescence est le fruit du travail de deux bureaux d’architectes : Loft and Partners et Osmose. Les concepteurs ont souhaité offrir une personnalité propre au quartier, une véritable identité, avec une architecture qui serve de référence à Soignies. Le jeu des volumes y est mis en valeur par certains matériaux : enduit clair, ardoise de ton gris moyen, et bardage en bois.

« Nous avons développé un site qui correspond à nos besoins futurs par la modularité des logements, la densité du bâti à taille humaine, l’économie d’énergie et d’entretien et la localisation. Arborescence se connecte au centre-ville et aux quartiers voisins, mais tout en marquant ses différences. »

Des appartements au top

Les biens actuellement en vente se déclinent en 1, 2 ou 3 chambres. Pour une qualité de vie optimale, les séjours ont été tournés vers le jardin collectif, véritable poumon vert d’Arborescence. Tout a également été étudié pour un confort optimal avec notamment des normes énergétiques répondant aux obligations actuelles, une disposition pratique, une isolation acoustique performante, et de faibles besoins en énergie. Les biens bénéficient également d’une chaudière au gaz et d’une ventilation individuelles, ainsi que de finitions soignées (parquet, terrasse...). De plus, pour que la tranquillité soit à son comble, le site s’articule sous la forme d’un clos. Des parkings souterrains peaufinent le tout tandis que la circulation automobile sera limitée au strict minimum en surface.

Les points forts du projet

Arborescence se profile comme une alternative avantageuse pour ceux qui souhaitent quitter une villa vieillissante, lourde en charges et en entretien. Le penthouse avec une belle terrasse orientée ouest constitue une jolie « monnaie d’échange ». Pour les investisseurs, l’appartement deux chambres apparaît comme un investissement sûr et rentable avec une facilité de location. Enfin, les prix y demeurent accessibles, avec un appartement une chambre avec terrasse tout à fait abordable.

Plein succès pour un projet similaire à Nivelles

A proximité de Soignies, un autre projet du même acabit est en phase de finalisation. « Il s’agit du quartier « Campagne du petit Baulers » à Nivelles, explique Jean-Yves Desgain. Il s’agit d’un véritable petit village à la campagne composé d’une dizaine d’immeubles d’appartements et d’une centaine de maisons unifamiliales. On y trouve aussi un superbe parc, des commerces de proximité, et un appartement témoin à visiter. »

Des journées portes-ouvertes (pour le projet Arborescence), déclinées sous forme de séance d’information, se dérouleront sur le site nivellois le mercredi 19 juin entre 16h et 19h. « Les visiteurs pourront poser toutes les questions possibles concernant l’achat sur plans, tout en découvrant un site bâti dans le même esprit que le projet Arborescence. »

Carte d’identité d’INRED

Créée en 2014 par le groupe BW Promo, INRED commercialise des logements neufs (maisons appartements et bureaux) et offre aux propriétaires un accompagnement personnalisé durant toutes les étapes de la construction. De nombreux projet sont en cours et à venir dans le Brabant wallon, le Hainaut et à Bruxelles Infos : www.inred.be.