LIBRE IMMO | Le groupe néerlandais Roompot a prévu d’installer 90 maisonnettes de mars à octobre 2021 sur la plage du village de Juliana, au nord des Pays-Bas, à proximité du resort éponyme dont elle est propriétaire.

Les maisons s’étendent sur 45 m² répartis sur deux étages et peuvent accueillir entre quatre et six personnes. Totalement équipées (Wifi, télévision…), elles seront posées directement sur la plage.

À noter qu’elles appartiennent à des propriétaires privés qui les loueront via l’intermédiaire de Roompot à partir de l’année prochaine.