Libre Immo |Seulement 1 % des maisons et 5 % des appartements en Belgique répondent aux ambitions énergétiques de 2050

Les ménages belges de 13,2 % des émissions belges de gaz à effet de serre. C’est plus que les secteurs de l’agriculture et des déchets réunis. D’où l’importance, note Recticel Insulation dans son dernier Baromètre de l’isolation, des stratégies à long terme relatives à l’approche du parc immobilier résidentiel. Quand bien même les trois Régions n’ont pas les mêmes ambitions : moins de 100 kWh/m²/an pour la Flandre et Bruxelles, 85 kWh/m²/an pour la Wallonie.