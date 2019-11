"Le marché immobilier est assez porteur et dynamique sur Auderghem", assure le notaire Renaud Verstraete. Pour lui, l’attrait de la commune réside notamment dans sa situation, non loin du centre de la capitale et proche de la forêt de Soignes, ainsi que dans son caractère familial. "C’est un peu comme Watermael-Boitsfort ou les deux Woluwe, mais avec des prix un peu moins élevés."

La commune est appréciée par une population variée. "Entre autres par les eurocrates, mais surtout une fois qu’ils ont des enfants. Les plus jeunes préfèrent être plus...