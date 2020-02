Des parcelles de plus en plus réduites, des budgets de plus en plus élevés pour construire, des législations plus strictes, parmi les options les plus rapides, la maison modulaire, soit « prête à poser », est une solution qui répond aux besoins actuels du marché.

Ces dernières années, notre paysage immobilier subit des changements importants. Explosion démographique, population vieillissante, familles monoparentales ou recomposées, augmentation du coût de la vie, baisse du pouvoir d’achat et raréfaction des terrains à bâtir, il est indispensable de pouvoir s’adapter à de nouvelles situations de vie. À la différence des maisons traditionnelles, le principe des maisons modulaires repose sur le fait que tous les grands éléments de la maison sont construits dans des ateliers spécialisés pour être directement assemblés et installés sur votre terrain. L’habitation modulaire compacte est ainsi une alternative qui offre une flexibilité sans égale et qui permet de donner plus facilement accès au logement en pleine propriété. Enfin, la construction modulaire est aussi une réponse aux enjeux de la construction chahutée par des questions environnementales.

Diminuez vos coûts de construction

Depuis plusieurs années, on constate une hausse continue du prix des matières premières de la construction. Cette hausse est aussi marquée par l’augmentation des prix de l’énergie et des transports. Il est difficile d’indiquer un prix au m² universel, mais il résulte des dernières études que la maison modulaire est de 20% à 30% moins chère qu'une maison construite de manière traditionnelle. La standardisation du processus de construction permet, en effet, de diminuer les coûts. L’autre atout de cette habitation, c’est la rapidité de réalisation. Le délai pour la construction est, en moyenne, fixé à quatre mois. La maison modulaire peut donc être une bonne solution pour les candidats bâtisseurs pressés et au budget limité, tout en ayant l’assurance d’une habitation de qualité.

Osez la créativité dans la robustesse

La maison modulaire est fabriquée en usine. Elle est d'ailleurs aussi appelée maison préfabriquée. Les conditions atmosphériques de fabrication des modules sont assurées de manière à ce que les différents éléments fabriqués ne soient pas soumis à de mauvaises conditions, telles que l’humidité ou une chaleur intense. De cette manière, les constructions modulaires sont particulièrement robustes et durables. Les maisons COF³ sont construites en ossature métallique et sont parachevées en fonction de vos souhaits et de vos désirs. L’habitation vous est ensuite livrée sur le chantier. Le but : réduire les coûts et limiter les nuisances qu’impliquerait la mise en place d’un chantier classique. L’assemblage et le montage sur site se fait en quelques heures. Viennent ensuite les vérifications d’étanchéité. Une maison modulaire n'est pas forcément une maison standardisée. En effet, la conception des modules peut se faire sur mesure. Si la maison est livrée clé en main, les finitions sont également personnalisées. De plus, des extensions comme un garage ou une véranda s'ajoutent facilement à une habitation modulaire.

L’habitat du futur ?

La construction modulaire devrait croître de 6% à l’échelle mondiale d’ici 2022, avec plusieurs pays qui ont déjà amorcé cette transition. En Europe, la Suède est un modèle en la matière et même le leader en matière de construction modulaire de maisons. Environ 84% des maisons individuelles construites dans le pays comportent des éléments en préfabriqués. Quant au Japon, près d’un quart des nouvelles maisons sont déjà pensées préfabriquées. Ce succès démontre à la fois de la qualité des actifs qui sont construits dans ces conditions, comme du nombre de nouveaux ménages qu’ils attirent. Il ne fait déjà ainsi plus aucun doute que la construction modulaire et la fabrication intégrée sont destinées à jouer un rôle de plus en plus important, ces prochaines années, dans l’évolution du secteur de la construction au niveau mondial.

Optez-vous aussi pour la flexibilité d’une habitation modulaire. Ses avantages ?

- Souplesse de conception

- Constructions robustes

- Rapidité d’exécution et terrassement limité

- Logement compact

- Conforme aux prescriptions urbanistiques et respect des normes PEB

- Finitions sur mesure

- De 20 à 30% moins cher

- Etude réalisée par des professionnels (architecte, designer industriel, ingénieur en stabilité)

- Respect de l’environnement : empreinte carbone faible, diminution des déchets sur chantiers et matériaux recyclables

- Possibilité d’aménager les modules sur des sites difficiles d’accès

- 100 % belge

Plus de plus amples informations, contactez www.cofcube.com, Rue En Roua, 28, à 4560 Ocquier – Tél : 086 66.20.20 ou 0490 11.74.78 – Mail : jhenry@cofcube.com.