Horizon Groupe, promoteur immobilier en région liégeoise, se montre sensible aux énergies renouvelables depuis la première heure. Trait particulier : les biens commercialisés offrent des réseaux de chaleur alimentés par des chaufferies collectives et des systèmes de récupération d’eau de pluie. Le tout dans un esprit d’innovation, de durabilité et de technologie. Un must !

La protection de l’environnement et les économies d’énergie font partie de l’ADN du Groupe Horizon. Dès sa création en 2004, l’entreprise a d’ailleurs mis au point le Concept Thermo Efficace® dont l’objectif est de concevoir des bâtiments peu énergivores et d’utiliser au maximum les énergies renouvelables. En effet, l’administrateur délégué d’Horizon Groupe, Laurent Minguet, savait que le réchauffement climatique était déjà en marche en 2004 et que la raréfaction des réserves de matières premières fossiles était inéluctable. En Wallonie, 60% des émissions de C0² proviennent, en effet, du chauffage des bâtiments. Il était donc essentiel de s’attaquer au nœud du problème, en proposant des bâtiments moins énergivores qui utiliseraient des énergies propres. Le slogan « J’y gagne, la planète aussi » était né !

© Horizon - FLERON



Une énergie maîtrisée

Horizon Groupe contrôle aujourd’hui des réserves foncières pour la réalisation de 400 000 m² de constructions en Province de Liège (avec 150 appartements, maisons et bureaux actuellement en commercialisation). Il s’agit principalement de quartiers résidentiels thermo-efficaces. Cela signifie qu’outre une bonne isolation et, souvent, des panneaux solaires, ces éco-quartiers utilisent des réseaux de chaleur fonctionnant avec des chaudières aux pellets ou plaquettes de bois (tous issus d’une production locale). L’ensemble permet à la fois de maîtriser les émissions de carbone, de partager les coûts de chauffage et de valoriser une source d’énergie de la région. Le premier projet remonte au site des Pléiades situé à Visé où 130 habitations (maisons et appartements) ont été raccordées à une chaufferie produisant de la chaleur. Après les Pléiades, d’autres éco-quartiers ont vu le jour (ou sont en train de voir le jour) comme par exemple à Spa, à Saint-Nicolas, à Liège, à Fléron... « Aujourd’hui, nous proposons également des maisons en ossature bois, ce qui a pour avantage d’être plus rapide qu’une construction traditionnelle en béton, et permet l’économie d’environ 17 tonnes de CO2 par logement », explique Aurore Paisse, chef de projets en communication et marketing chez Horizon Groupe.

© Horizon - FLERON



A la pointe de l’innovation

Les équipes d’Horizon, sous l’impulsion de Laurent Minguet, sont sans cesse à la recherche de concepts novateurs permettant d’assurer des économies d’énergie, de préserver la planète, et de répondre à l’évolution des mœurs. Une mobilité douce s’avère également un élément clé dans la localisation des éco-quartiers. « En ce sens, le projet de Fléron rencontre un beau succès car il est idéalement situé. Cela signifie que l’on peut y vivre en parfaite autonomie d’un point de vue de la mobilité avec la proximité des écoles, des commerces etc. ».

L’exploitation des volumes constitue un autre point fort. « Avec une surface de 150 m², on arrive à proposer trois belles chambres, des espaces de vie agréables... ». Si les surfaces diminuent, l’ergonomie, elle, ne cesse de croître.

Pour ceux qui souhaitent investir, Horizon Groupe offre des formules adaptées à tous les profils d’investisseurs en proposant un service de gestion locative à disposition de ses clients (recherche des locataires, rédaction des baux, état des lieux, etc.) ainsi qu’un rendement garanti selon les projets.

« Parmi les projets à venir qui répondent à l’évolution des mœurs et demandes actuelles, j’épinglerais le co-housing. Il s’agit de combiner espaces privatifs (chambres, salle de bains, petite cuisine) et espaces communs (salles de sports, de loisirs, buanderies, etc.) ce qui permet d’arriver à un loyer mensuel de 600€ (chauffage, électricité, eau et internet compris) ». De quoi répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels !

