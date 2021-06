Bientôt un encadrement et une taxation spécifiques des colocations à Bruxelles ? Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Paul-Henri Verlooy/Belga Ixelles est la commune bruxelloise qui abrite le plus d’espaces de “coliving”.

“Il s’agit d’un nouveau produit immobilier. Les investisseurs achètent, rénovent et subdivisent en un maximum de chambres”, indique Geoffroy Kensier, chef de groupe Objectif XL, dans un communiqué, ajoutant avoir mis le sujet à l’agenda du conseil communal. “Dans la grande majorité des cas, ces transformations ne nécessitent pas de permis d’urbanisme et donc la commune n’est pas informée, poursuit-il. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 20 nouveaux voisins dans des habitations qui n’ont pas été construites et isolées pour accueillir autant de monde.” Selon lui, “il faut agir et réguler rapidement”, évoquant un encadrement, une requalification de l’usage des biens et une taxation spécifique de ce nouveau modèle économique.