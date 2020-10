En décembre 2019, à l’occasion des 30 ans du bureau d’architecture bruxellois Archi 2000, Philippe Verdussen, son fondateur, a présenté un projet inédit dans la capitale : Bikesline. Soit une piste cyclable traversant le Bois de la Cambre de part en part, perchée dans les airs, sillonnant entre les arbres. "Aujourd’hui, alors que le dossier ‘Bois de la Cambre’fait rage, que les citations et les recours en justice se multiplient mais que le débat risque de s’enliser dans de longues procédures ", l’architecte dévoile son idée, " qui tend à solutionner à la fois les problèmes de mobilité dans le bois mais aussi aux alentours ." " Les premières esquisses proposées sous-entendent une étude plus poussée et plus concertée d’ouvrages efficaces, raffinés, discrets… et ludiques ", ajoute Philippe Verdussen, cité dans un communiqué.