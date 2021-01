Libre Immo | La personnalité

Van Marcke est un nom connu dans le petit monde de l’immobilier. Et pour cause, Jean Van Marcke, le paternel, a propulsé l’entreprise de sanitaires fondée en 1929 par son propre père hors de son fief de Courtrai et même, hors de nos frontières. Son fils cadet, Mathieu, a créé l’agence de com’ spécialisée en immobilier Hooox et tenu les rênes du salon Realty lors de ses dernières éditions. Tandis que Jean-Louis, son aîné (52 ans), patron de Bobex, la société qu’il a lancée en 2000, est lui aussi versé dans la brique, à tout le moins… virtuellement. Et ce, même s’il ne s’y destinait pas à ses débuts.