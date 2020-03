Parmi les secteurs les plus polluants, la construction serait responsable de 33 % de la production globale de déchets et de 50 % de l’exploitation des matières premières. Conscient de l’urgence de réduire son bilan énergétique, le secteur entreprend de verdir ses méthodes, de la production des matériaux à la démolition. Vitrine annuelle sur ses évolutions et tendances, le salon Batibouw qui se tient au Heysel à Bruxelles jusqu’à ce dimanche 8 mars inclus, a, cette année, proposé une thématique "green building" et un éco-tour de projets et techniques inspirantes.