Le télétravail et son impact potentiel sur le marché des bureaux a été, tout au long de cette année, la préoccupation majeure de la plupart des courtiers versés dans le domaine. Encore que pour certains, ce n’est pas une préoccupation. "Le télétravail, ou plutôt la prise de conscience qu’il peut se pratiquer plus qu’un jour par semaine, va porter le marché… brabançon et wallon", indique Cédric van Zeeland, CEO d’Allten, qui fut parmi les premiers à s’investir sur ce terrain. "Le terme est entré dans les mœurs. Le concept va perdurer. À concurrence de 20, 30 voire 40 %. Même dans le chef de grosses multinationales. Désormais les sociétés vont sortir de Bruxelles et créer des antennes relais."