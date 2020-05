La question du payement des loyers commerciaux reste en suspens, même si certains propriétaires et locataires se sont accordés sur un report ou une annulation. Rien n’a été décidé en matière de précompte immobilier et de taxes. Écolo propose que la gratuité des loyers soit récupérée en crédit d’impôt.

On est resté dans une parenthèse”, indique ce spécialiste du marché immobilier commercial. “Ce n’est que maintenant que le débat sur les retards, les pénalités, les suspensions voire annulations des loyers, charges et taxes va commencer.” C’est-à-dire maintenant que les commerces ont rouvert leurs portes et que locataires, propriétaires, banques, assurances et tribunaux vont pouvoir se pencher sur le sujet. Car jusqu’à présent, les gouvernements n’ont pas décidé d’une position officielle ni nommé de médiateur.