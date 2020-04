L’économiste Roland Gillet défend la location en ce qu’elle pèse moins sur les finances des jeunes.

Roland Gillet est professeur à Solvay (ULB) et à la Sorbonne, où il est directeur du Master professionnel en Sciences du Management et spécialiste "Gestion financière et fiscalité".

Est-ce opportun pour les jeunes d’hésiter entre louer ou acheter un bien immobilier ?