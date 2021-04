On a tous une enseigne Century 21 près de chez soi, ou presque. Et quand on est à la recherche d’un nouveau chez soi, on sait que pousser la porte d’une agence à la renommée nationale comme internationale est aussi un gage de professionnalisme, de fiabilité et d’efficacité. Si Century 21 a vu le jour en Californie, à Orange County, l’enseigne dépose ses cartons en Europe en 1987 et plus précisément en 1995 pour la Belgique. Elle vient donc de fêter ses 25 ans sur notre plat pays. Avec 150 agences en Belgique et une présence dans 83 pays à travers le monde, Century 21 n’a plus rien à prouver mais ne se repose pourtant pas sur ses lauriers.

À l’origine l’enseigne connue pour ses formations immobilières qui permettent d’apprendre le métier et de réaliser le fameux stage IPI, met très vite en avant d’autres atouts : S’adresser à une grande marque assure un gage de qualité que l’on soit acquéreur ou vendeur, nous confirme Kim Ruysen, COO de Century 21 Benelux. En ces temps de pandémie, les agents immobiliers cherchent davantage de sécurité et de stabilité. Nous offrons cela. Aujourd’hui, notre métier demande plus de formations, implique plus de responsabilités. Les grandes structures d’agences comme la nôtre sont les seules à pouvoir assumer des campagnes de publicité capables d’asseoir notre notoriété.

© Century 21

L’expertise locale de l’agence et le support du réseau sont des avantages indéniables. Ils permettent une plus grande diversité de biens à proposer au client. Avec une répartition relativement équitable sur l’ensemble du territoire belge (32 agences à Bruxelles, 53 en Flandre et 65 en Wallonie), Century 21 rend possible de belles collaborations entre agences. Nous collaborons tous ensemble : nous travaillons localement, avec une expérience locale mais une exposition nationale. C’est l’une de nos grandes forces !

Et pour demain ? L’objectif est de développer notre présence en province du Limbourg et dans quelques grandes villes de Flandres, tout en continuant les investissements nécessaires au niveau de la modernisation et la digitalisation de notre métier.

www.century21.be