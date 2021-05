Libre Immo | Le dossier

Il y a 15-20 ans encore, tout qui évoquait le tourisme en République dominicaine - tour-opérateurs, promoteurs immobiliers, investisseurs… - l’associait immédiatement à la zone de Punta Cana, à l’extrême est de l’île. La côte nord s’immisça dans leur esprit à un rythme beaucoup plus oisif. Que dire alors de la presqu’île de Samaná, qui ne s’est offerte à eux qu’il y a 10-15 ans. "Avant cela, les lieux n’étaient connus que des routards et de quelques privilégiés, propriétaires de 4x4 à même de survivre à la piste de sable et d’asphalte qui y menait", se souvient Christelle Schmit, gérante de DCC Realty. L’agente immobilière belge, active sur la presqu’île depuis 2011, y venait avant en touriste.