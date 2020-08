Libre Immo | Le dossier

Le précompte immobilier, déjà très variable d’une commune à l’autre, n’est souvent pas la seule taxe qui grève les bureaux. La Région bruxelloise en a fait une spécialité, avec la commune de Schaerbeek comme... porte-drapeau.

Cela fait une quinzaine d'années que l’antenne belge du groupe Ayming, spécialiste de l’optimisation des coûts et dépenses dans plusieurs domaines (1 300 employés répartis dans 15 pays), se penche sur les charges fiscales des immeubles de bureaux en Belgique. Et trois années qu’elle en publie les résultats sous le titre "Fiscalité locale et régionale appliquée aux immeubles de bureaux". Un travail de fourmi puisqu’il s’agit d’analyser la pression fiscale immobilière de 581 communes !