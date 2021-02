Libre Immo | Le dossier

Entre crise économique et explosion des prix de l’immobilier, il est devenu de plus en plus compliqué pour les jeunes d’acheter la maison ou l’appartement de leurs rêves. Si certains choisissent de "s’exiler" loin de la capitale ou des régions les plus chères, d’autres profitent de dispositifs qui permettent de limiter les dépenses. Tour d’horizon en Wallonie et à Bruxelles.