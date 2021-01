Libre Immo | Le dossier

Selon les calculs du conseiller en immobilier professionnel JLL, le nombre de mètres carrés qui seront livrés cette année est énorme : 75 % de plus qu’en 2020 ! Et ce, dans chacun des trois grands segments du marché, bureaux, logistique et retail. Une surproduction inquiétante ? Pas selon les experts, d’autant que d’emblée, ils pointent deux bémols.