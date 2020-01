Comeos propose un tax shift radical : supprimer l’ONSS sur les bas salaire.

Ce n’est pas la première fois que Comeos, le porte-parole du commerce et des services, évoque la nécessité de diminuer les charges sociales sur les bas salaires (moins de 2 300 euros bruts). Mais c’est la première fois qu’elle en exige autant – puisque c’est la suppression pure et dure desdites charges qu’elle préconise – et, qu’à l’intention du futur gouvernement fédéral, elle les a calculées. Il faut dire que les secteurs qu’elle chapeaute, les commerces, l’Horeca et le catering, sont, avec la logistique et l’entretien, ceux qui embauchent le plus de personnes peu qualifiées et donc de bas salaires. Et sont aussi ceux qui pourraient en engager bien davantage.