Libre Immo | Le dossier

Jusqu'il y a encore une dizaine d’années, évoquer la périphérie verte de Bruxelles, c’était se contenter de regarder vers le sud, du côté de Rhode-Saint-Genèse et de Waterloo, tout en jetant un œil vers la droite (Beersel…) et, surtout, vers la gauche (Hoeilaart, Tervueren, Kraainem et Wezembeek-Oppem). Soit des communes suffisamment arborées, voire boisées, prises d’assaut dans les années 1960 et 1970 par les gazons et parterres de fleurs entourant des villas quatre façades venues y trouver refuge.

Aujourd’hui, ladite périphérie verte ceinture l’entièreté de la Région bruxelloise, autant au sud qu’au nord (Wemmel et alentours), à l’est (Kortenberg…) ou à l’ouest (Dilbeek…).