Au total, les transactions pour ces résidences très haut de gamme ont atteint 3,7 milliards de dollars, soit plus que chacun des traditionnels rivaux de la capitale britannique, selon un communiqué.

Les achats, au nombre de 201, ont augmenté de 3 % à Londres l'an dernier, tandis qu'ils ont plongé de 27 % à Hong Kong et 48 % à New York.

Ces deux villes devançaient Londres en 2019. Cette dernière arrive même en tête pour la première fois en cinq ans sur le segment des propriétés de plus de 25 millions de dollars.

Une des transactions emblématiques de 2020 a été l'achat d'une résidence de 42 millions de livres à Belgravia, quartier chic au centre de Londres, par le magnat de l'acier indo-britannique Sanjeev Gupta, selon le Financial Times.

L'an dernier, un tiers des acquisitions à Londres, pour les résidences de plus de 10 millions de dollars, ont été réalisées par des résidents au Royaume-Uni, soit une hausse de 12 %. Les Européens ont également été nombreux à acheter une propriété de luxe compte tenu de la proximité avec la capitale britannique qui a permis un accès relativement facile malgré la crise sanitaire.

La capitale britannique est attractive en raison de prix immobiliers qui ont reculé depuis quelques années et grâce à la faiblesse de la livre face au dollar et à l'euro.

Surmonter le Brexit

"Le marché des résidences très haut de gamme à Londres a surmonté le Brexit et a même résisté à la pandémie, confirmant que la capitale britannique est la première destination pour les plus fortunés", souligne Liam Bailey, responsable de la recherche chez Knight Frank.

"Après cinq années de baisse des prix, la capitale est prête pour un nouveau départ", selon lui.

L'étude de Knight Frank, cabinet spécialisé dans l'immobilier, montre par ailleurs que les transactions sur les 12 principaux marchés dans le monde ont légèrement reculé (de 1%) sur un an.

Il s'agit d'une baisse très faible compte tenu des fermetures temporaires du marché avec les confinements, ainsi que des restrictions de voyage. Mais ces perturbations ont été compensées par une forte demande des acheteurs dans leur pays d'origine qui ont réévalué leur besoin pendant la pandémie.

Le marché américain des résidences de luxe a lui été au ralenti comme c'est souvent le cas les années d'élection présidentielle et en raison d'une longue paralysie du fait du Covid-19. Mais si New York en a fait les frais, les villes du bord de mer, comme Miami et Los Angeles, ont elle enregistré un bond des transactions.