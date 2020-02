La rénovation de la ville Basse, articulée autour de la Sambre autrefois capricieuse et canalisée en 1832, n’est pas au bout de son impressionnante transformation. Là où se dressait autrefois le petit village de Charnoy, devenu forteresse de Charleroi en 1666, s’élèveront prochainement les six tours du projet Left Side Business Park, organisées autour d’une marina. Quelque 380 logements verront le jour au bord de la rivière qui, jadis, coulait sur le tracé du Boulevard Tirou. Un projet immobilier de taille, comportant un enjeu "jamais assumé à ce jour", précise Georgios Maillis, le Bouwmeester de Charleroi. Celui de "construire une interface urbaine habitée entre le centre-ville et l’infrastructure du Ring."

Au sommet de la rue de la Montagne, jonction historique entre le bas et le haut de la Ville, le lifting de la Ville Haute s’est également amorcé. Il suffit d’emprunter le petit ring de Charleroi pour apercevoir la percée des grues au travers du Palais des expositions, dont la célèbre inscription "Bisous m’chou", signée Steve Powers, sera conservée.