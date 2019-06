Trouver le bien idéal s’apparente parfois à mettre la main sur une aiguille dans une botte de foin... Temps, énergie, réseau, connaissances du marché... Des éléments qui ne sont pas à la portée de tous. Carl Galante, chasseur immobilier chez Trevi, nous en dit plus sur ce nouveau métier furieusement tendance.

Carl Galante, vous dirigez une agence immobilière depuis des années et offrez depuis quelque temps un service de « chasseur immobilier », afin de répondre aux besoins grandissants des candidats-propriétaires...

Oui, en effet, les prétendants à l’achat immobilier ont des besoins qui évoluent avec le temps. Ils souhaitent aujourd’hui acquérir un bien dans la facilité, la sécurité financière et la tranquillité d’esprit. Acheter un bien immobilier n’a rien d’anodin, car il s’agit d’un acte qui demeure rare dans une vie, tout en impliquant une manne financière conséquente. Sans même parler du contexte émotionnel et juridique. Notre but est de rendre l’opération facile, évidente, agréable, et totalement dénuée d’anxiété.

En quoi la tâche de chasseur immobilier facilite-t-elle la vie des candidats-propriétaires ?

Lorsqu’une telle mission nous est confiée, nous avons une façon de travailler à l’inverse de l’approche classique. Plutôt que de nous limiter à proposer ce que nous avons en magasin, nous partons à la recherche du bien qui correspond le mieux au cahier des charges convenu avec notre client. Ce bien tant désiré peut être en portefeuille chez des promoteurs, des notaires ou d’autres agents. Notre rôle est d’allouer du temps et de l’énergie pour dénicher la meilleure option pour notre client. Sa satisfaction et sa tranquillité d’esprit sont notre priorité.

Qui sont les clients-type des chasseurs immobiliers ?

Il s’agit notamment de personnes qui manquent de disponibilité pour s’adonner à la recherche de biens, très vorace en temps et en énergie. Ou encore de personnes plus âgées qui ne sont pas à l’aise avec l’outil Internet, ou qui ne maîtrisent pas les informations auxquelles elles ont accès. Nos clients nous donnent leurs critères : localisation, type de bien et de budget, et nous explorons l’ensemble du marché pour trouver la perle rare. Nous soulageons nos clients en effectuant le travail à leur place en termes de recherche, de visites, de temps.

Quelques exemples concrets ?

Oui, notamment un client qui avait déjà acheté un immeuble de rapport chez nous il y a quelques années, et qui souhaitait acquérir un immeuble neuf. D’après son comptable, il devait en effet réinvestir. Après avoir analysé les offres de biens sur les sites internet pendant des heures et visité plusieurs immeubles et chantiers, nous avons déniché un lot d’appartements neufs répondant à ses critères chez un promoteur. Nous avons négocié avec le promoteur, puis affiné le prix, avant de passer au compromis.

Les honoraires sont à charge de notre donneur d’ordre (ou parfois répartis entre le donneur d’ordre et le propriétaire vendeur du bien) et visent à rémunérer le temps que nous avons mobilisé, la pertinence de notre proposition, notre expérience en négociation de prix et notre connaissance du marché.

Autre exemple : une dame âgée de 73 ans qui souhaitait acheter une petite villa dans une région précise car elle ne se plaisait pas là où elle se trouvait. Cela lui a non seulement permis d’économiser ses forces et son temps, mais aussi de bénéficier de nos conseils, et d’un rapport de nuisances éventuelles qui la rassurait... Globalement, elle a pu économiser la recherche, mais aussi avoir une vision concrète et rassurante de la situation du bien convoité.

Quelles sont les demandes les plus fréquentes lorsqu’on est chasseur immobilier ?

Cela devient intéressant pour des investissements de 250 000 euros ou plus. L’intérêt est aussi de pouvoir mieux cerner les désirs de nos clients : si nous proposons une maison qui ne convient pas, nous pouvons en épingler les raisons et rapidement rectifier le tir. Il peut s’agir d’une localisation problématique (le long d’une chaussée par exemple), d’une surface trop petite ou trop grande, ou encore d’un garage pour une et non deux voitures... Cela nous permet d’affiner notre recherche afin de « tomber juste » la fois suivante.

Quelle région couvrez-vous ?

Nous couvrons l’ouest du Namurois (de Sambreville à Couvin en passant par Mettet, Philippeville, Walcourt et Cerfontaine) à l’est du Hainaut (de Pont-à-Celles à Chimay, en passant par le grand Charleroi, Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul ou Ham-sur-Heure).

Trevi possède aujourd’hui différentes casquettes...

Oui, tout à fait : nous poursuivons notre activité classique de location, gestion locative et de vente de biens, mais nous sommes également très connus pour tout ce qui concerne le viager, et ce, depuis de longues années. Plus récemment, nous sommes devenus chasseurs immobiliers, car la demande en ce sens ne fait que grandir, et nous aspirons à nous adapter aux nouvelles mœurs. Il s’agit pour nous d’une corde de plus à notre arc !

Le saviez-vous ?

· Le métier de chasseur immobilier est apparu récemment en Belgique, mais il existe depuis longtemps aux États-Unis, où il rencontre un franc succès. La Suisse, le Royaume-Uni et la France lui ont emboîté le pas, avant d’investir la Belgique, plus récemment.

· La négociation constitue un volet important de la tâche du chasseur immobilier : en effet, tout le monde n’est pas fin négociateur. De plus, négocier nécessite des connaissances techniques ainsi qu’une bonne maîtrise du marché, ce qui est dans les cordes du chasseur.

· Le chasseur immobilier peut également alerter son client concernant les biens surévalués que l’on trouve très fréquemment sur les sites web. Tout en l’accompagnant dans les démarches administratives et juridiques qui jalonnent le processus d’achat.

Infos : www.trevi.be