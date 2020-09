Mais, si le métier est de plus en plus connu, de nombreuses interrogations subsistent dans l’imaginaire collectif. A quoi servent les chasseurs de biens ? Quelles sont les différences essentielles avec leurs homologues agents immobiliers ? Pourquoi sont-ils les « yeux » de leurs clients ? Eclairages sur une activité professionnelle qui table avant tout sur le conseil.

Un travail réel d’accompagnement

Il est de plus en plus difficile sur un marché saturé, surtout pour un primo acquéreur ou un investisseur, de trouver rapidement un bien. Commencer par consulter les petites annonces, appeler les vendeurs ou les agences immobilières, effectuer des visites, toutes ces étapes pour dénicher la perle rare demandent une disponibilité considérable au futur acquéreur, sans compter les démarches urbanistiques et administratives associées à cet investissement. La profession de chasseur de biens immobiliers est donc tout naturellement apparue pour pallier ces contraintes. Bien qu’ils soient souvent confondus, le chasseur d’appartement est, en ce sens, à distinguer de l’agent immobilier. Différence essentielle, un agent immobilier détient un mandat de vente pour le compte d’un vendeur. A l’inverse, le chasseur dispose d’un mandat de recherche pour le compte d’un acheteur. Son rôle ? Un travail réel d’accompagnement !

Des missions pointues

Les missions du chasseur de biens immobiliers sont variées. Voici les étapes essentielles qui scandent son intervention :

Identification des attentes

Tout d’abord, il cherche à identifier très précisément vos attentes. Il définit des critères très précis, pour une meilleure efficacité dans ses recherches. Il s’agit, entre autres, des critères indispensables ou au contraire éliminatoires, comme par exemple votre budget, le type de bien recherché, sa localisation ou sa surface.

Prospection

Puis vient le temps de la prospection. C’est-à-dire que le chasseur de biens immobiliers va étudier les opportunités du marché immobilier par rapport à vos demandes formulées.

Présélection des biens et visites

Ensuite, il sélectionne les annonces qui lui semblent les plus pertinentes. Il effectue alors des visites et vous fait un compte-rendu de chacune d’entre elles. Vous êtes alors en mesure de faire une sélection supplémentaire afin de ne visiter que les biens qui semblent vous correspondre le plus.

Sécurisation

Le chasseur de biens vous garantit aussi une analyse approfondie en vérifiant pour vous tous les aspects techniques, juridiques et urbanistiques du dossier. Il vous éclaire aussi sur la nécessité de travaux éventuels, ce qui vous permet d’acheter en toute sécurité.

Accompagnement dans la négociation

La mission du chasseur de biens immobiliers ne s’arrête pas à la recherche et à l’analyse. Lorsque vous avez trouvé le bien de vos rêves, il vous assiste également tout au long du processus de négociation avec le vendeur. Enfin, il est aussi parfaitement qualifié pour vous accompagner jusqu’à la signature de l’acte de vente.

Débarrassez-vous des inconvénients de la recherche !

Vous l’aurez compris, bien acheter n’est pas une question de chance, mais de conseils avisés que seul un professionnel peut vous apporter. Grâce à ses bons réflexes, le chasseur de biens immobiliers vous facilite la vie à toutes les étapes du processus d’achat jusqu’à la signature de l’acte authentique. Marchands de biens, notaires, syndics, la force d’un chasseur est aussi son précieux réseau de contacts. Et c’est notamment le cas du pionnier bruxellois Property Hunter , actif depuis 12 ans sur ce segment de marché.

Vous n’avez pas de temps à consacrer à de fastidieuses recherches ? Vous ne connaissez pas le marché ? Optimisez vos chances de réussite ! Travail prémâché, moins de stress, et surtout plus d’opportunités, déléguez la recherche de votre bien à un chasseur de biens immobiliers.

Property Hunter, c’est cinq bureaux, deux à Bruxelles, un à Waterloo, un au Luxembourg et un à Paris. Les métiers proposés sont la recherche Immobilière, l’achat Immobilier, la relocation et la gestion Immobilière

