Si le métier est de plus en plus connu grâce à la télévision, de nombreuses interrogations subsistent dans l’imaginaire collectif. A quoi servent les chasseurs de biens ? Quelles sont les différences essentielles avec leurs homologues agents immobiliers ? Pourquoi sont-ils les « yeux » de leurs clients ? Eclairages sur une activité professionnelle qui table avant tout sur le conseil.

Impossible d’être passé à côté du phénomène Stéphane Plaza. Depuis quelques saisons, l’animateur vedette de l’émission « Chasseur d’appart » popularise l’immobilier et redore le blason d’une activité parfois mal perçue. Mais au-delà de cette explosion de l’audimat sur petit écran, pourquoi existe-t-il un tel engouement pour ces professionnels de l’immobilier d’un nouveau genre ? Il est de plus en plus difficile, surtout pour un primo acquéreur, de trouver rapidement le bien de ses rêves. Commencer par consulter les petites annonces, appeler les vendeurs ou les agences immobilières, effectuer des visites, toutes ces étapes pour dénicher la perle rare demandent une disponibilité considérable au futur acquéreur, sans compter les démarches urbanistiques et administratives associées à cet investissement. La profession de chasseurs de biens immobiliers est donc tout naturellement apparue pour pallier à ces contraintes.

Des professionnels au même titre que les agents

Légitimité à l’identique, les chasseurs de biens immobiliers sont des professionnels qui répondent aux mêmes règles que celles imposées aux agents immobiliers. Et la profession est strictement réglementée. En effet, gage de sérieux, pour être actif dans le secteur immobilier, il faut disposer d’une agréation. L’IPI (l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers) contrôle ainsi l’accès à la profession et veille au respect des règles déontologiques en vigueur. Si vous voulez être certain de vous engager avec un agent immobilier agréé, consultez la liste des agents immobiliers agréés.

Le chasseur immobilier ne vend pas, il trouve !

Les chasseurs de biens immobiliers, contrairement aux agences immobilières, ne détiennent pas un mandat de vente en faveur des vendeurs. Ils opèrent, à l’inverse, uniquement dans l’intérêt des acheteurs, qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels ou d’investisseurs. Ce changement de dynamique dans le secteur immobilier est tout d’abord apparu aux Etats-Unis, pour ensuite se développer en Suisse, au Royaume-Uni, en France et en Belgique. Effectuant un service d’accompagnement sur mesure, le chasseur immobilier aide son client à définir ses critères de recherches, prospecte le marché et sélectionne les biens immobiliers qui répondent à la demande de son client. C’est également lui qui se charge d’effectuer les visites et établit un compte rendu exhaustif de chacune d’entre elles, afin de présenter uniquement les biens qui correspondent aux attentes du cahier des charges tel que défini (fourchette de prix, région, quartier, style de vie, personnalité, etc.). Enfin, une fois le bien idéal trouvé, le chasseur immobilier joue aussi un dernier rôle crucial, puisqu’il accompagne le client jusqu’à la signature de l’acte authentique.

Les rois de la négociation

L’objectif de tout acheteur est d’acquérir un bien au meilleur rapport qualité/prix. Faire appel à un chasseur de biens immobiliers évite les mauvaises surprises. Négocier le juste prix est un métier et confier cette tâche à un chasseur peut permettre un vrai gain sur le prix de sa maison ou son appartement. Autre avantage de faire appel à un chasseur de biens immobiliers, c’est qu’il vous permet aussi de trouver des biens à l’achat que vous n’auriez fort probablement pas trouvés seul et au prix souhaité. Un certain nombre de biens qui font l’objet d’une transaction sont en effet « hors marché », comprenez qu’ils ne sont pas présents sur les sites d’annonces classiques. Marchands de biens, notaires, syndics, la force d’un chasseur immobilier est donc son précieux réseau de contacts. Et c’est notamment le cas du pionnier bruxellois Property Hunter, actif depuis plus d’une dizaine d’années sur le segment de marché.

Les honoraires

Bien acheter n’est pas une question de chance, mais de conseils avisés que seul un professionnel peut vous apporter. Quand on n’a pas le temps d’écumer les petites annonces, quand on en a assez de rater les belles opportunités, quand on ne connaît pas les prix du marché, grâce à ses bons réflexes, le chasseur immobilier vous facilite la vie à toutes les étapes du processus jusqu’à la signature de l’acte authentique et cela a un prix ! En général, les honoraires sont fixés au pourcentage. Ils tournent autour de 3% de la valeur du bien. Par ailleurs, pour entamer les recherches, un acompte, déductible de la facture finale, peut vous être demandé.

Vous n’avez pas de temps à consacrer à de fastidieuses recherches ? Vous ne connaissez pas le marché ? Optimisez vos chances de réussite ! Travail prémâché, moins de stress, et surtout plus d’opportunités, déléguez la recherche de votre bien à un chasseur de biens immobiliers.

