Située dans le village de Luttre, une entité de la commune de Pont-à-Celles à 15 minutes de Nivelles et Charleroi via les axes A54, E42 et E19, les futures résidences Cocoon prendront place à moins d’un kilomètre de la gare de Luttre desservant la ligne 124 Bruxelles-Charleroi. Localisées avenue de l’Espinette, elles seront composées de douze appartements – onze 2 chambres et un 1 chambre, et d’un complexe de sept maisons 2 et 3 façades, qui pourrait à terme compter quelques unités supplémentaires.

« Il s’agit là de notre dernier développement en date, commente Jérôme Deuson, responsable marketing et des ventes. Et à l’instar des précédents, l’objectif est d’offrir aux occupants des lieux de vie de qualité, conviviaux et à taille humaine, dans un environnement à la fois calme, facilement accessible et proche de toutes les commodités. » Une approche péri-urbaine qui s’avère caractéristique de tous les projets de la société Sotraba Constructions basée à Arquennes, et qui fête cette année ses 40 ans d’existence. Faisant partie du groupe Thomas & Piron depuis 2013, Sotraba Constructions concentre aussi son savoir-faire dans un rayon de 60 km depuis sa création. « La proximité et l'association de notre image familiale à celle d'un grand groupe nous permettent d’offrir une qualité incomparable de construction et de services à nos clients. »

Un cahier des charges complet

La société Sotraba Constructions a aussi pour principe de ne pas lésiner sur le cahier des charges. Les résidences Cocoon présenteront donc à leur tour les matériaux les plus qualitatifs, et des isolants thermiques et acoustiques de dernière génération. Les futurs propriétaires – ou locataires – pourront ainsi compter sur un PEB de classe A et B, une chaudière individuelle au gaz à condensation, un système de ventilation motorisé C+, une cuisine équipée ou encore une porte d’entrée blindée. Autant de points forts renforcés par l’assurance d’avoir un espace de vie agréable avec des abords entièrement terminés, des zones vertes et des voiries bien pensées. Les appartements comme les maisons bénéficieront, par ailleurs, de vues exceptionnelles sur la campagne environnante (la zone arrière est inconstructible) et de surfaces habitables de 80 à 100 m2 pour les appartements (hors terrasses) et de 185 à 215 m2 pour les maisons. Chaque appartement disposera d’une terrasse de minimum 9 m2, avec des pointes à 75 et 85 m2 pour deux unités au rez-de-chaussée, sans compter le jardin entièrement finalisé. Côté budget, pour exemple, le prix d’un appartement type 2 chambres de 95 m2 (hors terrasse de 9 m2) s’élève à 232 000 euros, hors frais. Celui d’une maison 2 façades et 3 chambres de 185 m2 s’élève, pour sa part, à 292 000 euros (hors frais).

Des logements personnalisables

La livraison des appartements est programmée pour l’automne 2022. L’achat sur plan d’un de ces appartements offre en conséquence des possibilités de personnalisation. « La construction du bien devient alors un ‘clé sur porte’ adapté aux besoins et modes de vie de l’acquéreur. Si les modifications des plans sont en général peu fréquentes, il peut arriver, par exemple, qu’un acquéreur opte pour une configuration offrant plus de volume à certains espaces, ce que nous faisons très volontiers. » Il s’agit donc le plus souvent de simples déplacements de cloisons, de modifications dans l’aménagement d’une salle de bains, ou encore de contraintes bien particulières, comme les aménagements pour personnes à mobilité réduite. « Une fois ces validations faites, les choix des matériaux de finition peuvent alors prendre place. Nous sommes aussi toujours en mesure de proposer des services annexes, comme l’installation de mobiliers intégrés supplémentaires ou d’un système d’alarme, et pour lesquels nous pouvons proposer des devis. »

Guidance et respect des délais

La personne qui entame une démarche d’achat pourrait néanmoins avoir quelques craintes ou réticences à l’idée d’un achat sur plan, comme celle d’avoir du mal à se projeter dans son futur chez soi. « Chacun a ses propres facultés, selon les limites de sa propre imagination. C’est peut-être encore plus le cas pour des personnes qui n’ont pas souvent eu l’occasion de changer d’habitation, et qui ne manipulent donc pas des plans ou des perspectives de manière fréquente. C’est alors notre rôle de stimuler l’imagination de nos clients, en leur montrant de nombreux exemples de réalisation avant et après achèvement, et en leur faisant visiter des structures témoins. A ce stade, chaque personne veut être rassurée et guidée, et c’est bien normal. Nous sommes en conséquence très complets dans nos explications techniques, et nous les accompagnons étroitement tout au long du processus en les rassurant sur notre maîtrise des délais de livraison de leur futur bien. Ce respect des délais est primordial, car nous ne savons que trop bien qu’il faut organiser un renom dans les délais impartis, ou encore gérer la revente du bien qu’on occupe. »