Les infrastructures du shopping center Docks Bruxsel passeront, à partir du mois d'octobre, sous la gestion de Codabel. "Nous sommes très heureux et nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de Codabel, qui a déjà été nommée et travaille actuellement à la transition", a expliqué Peter Todd, fondateur et CEO de Portus Retail, copropriétaire de Docks Bruxsel.

"Il va sans dire que nous sommes ravis de conclure cet accord et que nous sommes impatients de commencer à travailler pour Docks Bruxsel, un des centres commerciaux les plus innovants, modernes et durables d'Europe, mais aussi unique en son genre en Belgique. Il s'agit donc d'un merveilleux ajout à notre portefeuille", a pour sa part déclaré Gaetan Leroux, directeur général de Codabel.

Créée en 2015, la société Codabel a structuré pour plus de 700 millions d'euros d'acquisition et gère 1,5 milliards d'euros d'actifs en Belgique et aux Pays-Bas.