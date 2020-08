La société immobilière réglementée (sir) Cofinimmo a signé un accord en vue de céder pour 4 millions d'euros un immeuble de bureaux situé à Evere, annonce-t-elle dans un communiqué. Le bâtiment compte plus de 4.000 mètres carrés de bureaux et 96 places de parking, et est actuellement partiellement loué.

"Notre stratégie dans le secteur des bureaux consiste à améliorer l'équilibre global du portefeuille de bureaux en réduisant la part du portefeuille dans la zone décentralisée de Bruxelles au bénéfice d'immeubles situés dans le Central Business District", commente Jean-Pierre Hanin, chief executive officer de Cofinimmo.