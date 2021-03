Un accord d'exclusivité a été signé pour "un investissement potentiel dans deux portefeuilles de maisons de soins résidentiels en Italie et en Espagne", a annoncé lundi le groupe coté en bourse. Si l'opération se concrétise, Cofinimmo investira dans six centres de soins en Italie et dans 18 centres de soins résidentiels en Espagne.

"Ces investissements représenteraient une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie immobilière de Cofinimmo dans le domaine de la santé, avec son entrée en Italie et la poursuite de l'expansion de son empreinte en Espagne", peut-on lire dans un communiqué de presse.

L'opération pourrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2021.

En janvier, Cofinimmo avait annoncé ses premiers pas en Irlande. Le groupe est également actif en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Finlande. Selon la société, la valeur de son portefeuille immobilier s'élève à environ 4,9 milliards d'euros (dont 2,9 milliards d'euros de biens immobiliers destinés aux soins de santé).