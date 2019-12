Pour des raisons économiques d’abord et de convivialité ensuite, partager un bien à usage d’habitation est une solution de plus en plus privilégiée par les locataires, et en particulier par les jeunes starters. Tour d’horizon des diverses options et assurances possibles.

Vous allez vivre en coloc’ ? Sachez que la réforme wallonne du bail d’habitation, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, prévoit la création d’un régime spécifique pour les colocataires. À Bruxelles, une réglementation similaire a également vu le jour en janvier 2018. Il existe deux manières différentes de rédiger un bail de colocation. L’une consiste à signer un unique bail au nom de tous les colocataires, une autre à signer autant de baux qu’il y a de colocataires. Dans tous les cas, entre l’euphorie d’un emménagement et la perspective d’une nouvelle tranche de vie qui s’annonce, soyez attentifs à vos couvertures en assurances habitation . Il existe plusieurs moyens de se couvrir en responsabilité.

Les assurances des parents

A condition qu’il soit toujours domicilié chez eux, la plupart des contrats d’assurance habitation et RC familiale des parents couvrent l’étudiant qui vit ailleurs le temps de ses études. Vérifiez auprès de la compagnie d’assurances. Si le logement étudiant n’est pas couvert, vous devez expressément demander une extension du contrat. Attention, si le kot au sens traditionnel du terme est couvert, la couverture ne sera peut-être pas suffisante dans le cas d’un petit studio plus cher. Vérifiez donc aussi les plafonds. En revanche, si pour des raisons fiscales, de pension alimentaire ou d’allocations sociales, vous êtes domicilié à votre kot, il vous faut prendre une assurance à votre nom. De même, dès l'instant où vous n’êtes plus domicilié chez vos parents, vous cessez également de bénéficier de leur RC familiale . Vous devez donc en souscrire une vous-même pour couvrir les dommages que vous pourriez causer à des tiers dans le cadre de votre vie privée.

L’assurance habitation pour colocataire

La notion même de kot a beaucoup évolué ces dernières années. Que ce soit une chambre dans une grande maison, un studio luxueux ou un petit appartement, dans un contexte de crise économique, nombreux sont les jeunes qui optent pour rester en colocation, même lorsqu’ils se lancent sur le marché de l’emploi. L’assurance habitation pour colocataires est donc une bonne option. Et les « Trophées DECAVI de l’Assurance Non Vie 2019 » (*) ont récompensé, cette année, AXA dans la catégorie « Innovation » pour son assurance habitation pour colocataires « Confort Habitation Flex ».

Ce produit a été élu le meilleur du marché de l’année écoulée dans cette catégorie parmi 12 produits en compétition. La formule est simple : un seul contrat d’assurance pour tous, qui couvre tant les biens personnels de chaque colocataire que les biens collectifs. Vous choisissez vos garanties selon vos besoins et des extensions sont spécialement pensées pour les jeunes, comme l’option BOB. Un de vos coloc’ a trop fait la fête ? Rendez-lui service. Prenez sa voiture pour rentrer en cas d’accident, vous serez couvert. Et puis, AXA vous aide à gérer votre colocation comme une vraie équipe. Comment répartir le loyer, les charges, la garantie locative ? Un pacte de colocation sur mesure permet de gérer le quotidien de votre colocation. Rapide et efficace, vous rédigez, stockez et partagez ce document via une plateforme web dédiée. Vous pouvez souscrire à cette assurance en ligne en quelques clics. L’assurance est active dès le lendemain. Bien entendu, que vous souscriviez en ligne ou non, le courtier de votre choix est toujours là pour vous accompagner.

(*) Les trophées DECAVI récompensent chaque année les meilleurs produits d'assurance ou leurs campagnes publicitaires en Belgique. Le jury est constitué de professionnels du monde de l'assurance.

