Comment sera calculé le revenu cadastral d’un bien à l’étranger Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock

Tancée plusieurs fois par la Commission européenne, et condamnée par la Cour européenne de Justice le 12 novembre 2020, la Belgique est en passe de se conformer à ses obligations. Le projet de loi est prêt. Il a déjà reçu l’avis du Conseil d’État et a été approuvé à l’unanimité en Commission des Finances du Parlement le 3 février. Il pourrait être voté ce jeudi, dans le train d’autres projets de lois. Et sans davantage d’opposition. Il faut dire que tout jour de retard coûte 7 500 euros d’astreintes. Soit déjà 675 000 euros. En plus d’une amende forfaitaire de 2 millions d’euros.