Construire à Bruxelles coûte bien plus cher qu’il y a un an Immobilier03:49 C.M.

© Shutterstock En un an, note Arcadis, les coûts moyens de construction, tous secteurs confondus (bureaux, logements…) y ont augmenté de pas moins de 8 % à Bruxelles.

Les coûts de construction, le bureau Arcadis, spécialisé en conception et conseils en matière de bâti, les connaît bien. Et dans plusieurs villes de surcroît. Il est en effet actif dans plus de 70 pays (27 000 personnes, un chiffre d’affaires 2020 de 3,4 milliards d’euros). D’où sa capacité à réaliser, chaque année, son “International Construction Cost Index” dont la version 2021 vient de paraître. Objectif, comparer les coûts de construction dans cent métropoles, dont la plupart sont également des capitales.