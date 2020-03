Libre Immo | En France, les loyers du mois d’avril sont tombés à zéro pour les étudiants. Et si la Belgique prenait exemple ?

Les universités ont annoncé mardi qu’elles resteraient fermées jusqu’à la fin du quadrimestre et que l’enseignement à distance était dès lors prolongé jusque-là. Pour de nombreux étudiants et pour leurs parents, à ce souci scolaire s’ajoute un problème immobilier : qu’en est-il de ce kot dont ils n’ont plus l’utilité et dont ils doivent pourtant s’acquitter du loyer ? Car jusqu’à preuve du contraire, les loyers sont dus.