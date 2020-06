Libre Immo | Le dossier

Les candidats à la seconde résidence arriveraient à marche forcée en Ardenne et sur la Côte belge ? C’est ce que les professionnels de l’immobilier confirment. Et il semble bien qu’ils poursuivent sur leur lancée vers les départements côtiers des Hauts-de-France (le Nord, mais surtout le Pas-de-Calais et la Somme). "Dans toute la région, on s’arrache les maisons individuelles avec petit terrain", indique Emmanuel Di Girolamo, agent immobilier et Président FNAIM de la Région des Hauts-de-France.