Les banques se disent déjà conscientes de la nécessité de limiter les risques d’emprunt.

C’était attendu et comme l’avait révélé La Libre il y a 10 jours, les recommandations émises par la Banque nationale (BNB) et destinées à cornaquer davantage les banques dans l’octroi de crédits hypothécaires sont loin d’être anecdotiques. Le « loan to value » - montant emprunté par rapport à la valeur du bien – ne peut excéder les 90 % pour les biens occupés par les propriétaires et 80 % pour de l’immobilier locatif.