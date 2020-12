Crédits hypothécaires : quand il achète une terre, l’agriculteur le fait à titre professionnel Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Jean-Luc Flémal Hormis pour les jeunes agriculteurs, pour lesquels des exceptions sont possibles au cas par cas, la durée maximum des emprunts court sur vingt ans.

Même si c'est une banque généraliste, son histoire, son expertise et sa clientèle en font la banque des agriculteurs et horticulteurs. Depuis plus de 80 ans, Crelan se positionne en effet à leur côté, leur proposant des produits spécifiques et leur octroyant des conseils via son réseau d’agences.