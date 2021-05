Libre Immo | Le dossier

Stop à l’étalement urbain, densification du bâti, préservation des campagnes et des ressources naturelles, empreinte énergétique… Pour diverses raisons, les projets d’immeubles à appartements neufs ont dorénavant plus le vent en poupe que ceux de maisons unifamiliales. Reste que, dans le cœur des Belges, le rêve de la quatre-façades plantée sur son grand terrain hors de l’enceinte de la ville est tenace, comme l’a établi dernièrement le Baromètre 2021 du Logement. Tant et si bien qu’en Wallonie, en dépit des préconisations régionales, nombreux sont les candidats-bâtisseurs à se lancer dans la construction de leur maison.

Fabrizio Tengattini, président de l’Union wallonne des architectes (Uwa), se fait l’écho des dernières tendances en la matière.