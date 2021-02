Automatiser sa maison et la piloter au doigt et à l'œil ne relève plus de la science-fiction. La domotique permet aujourd'hui de renforcer la sécurité de votre logement, de faire des économies d’énergie, mais aussi de simplifier votre quotidien. Zoom sur ces technologies qui rendent la maison intelligente.

Lors d’une intrusion, les premières minutes sont cruciales. Le temps dont dispose l’intrus est le facteur principal qui fait qu’une tentative va échouer ou réussir. Une bonne prévention mécanique et technique consiste à multiplier les obstacles à franchir pour qu’il n’arrive pas à ses fins. Mais si automatiser son portail ou sa porte de garage est aujourd'hui presque devenu un réflexe, la domotique souffre encore de quelques a priori, notamment économiques, et a du mal à s'installer à l'intérieur de nos maisons. Connecter sa maison permet pourtant de gagner du temps, de faire des économies énergétiques et de gagner en confort. Elle présente aussi un véritable intérêt pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? Pensez à protéger votre bien ! Faites réaliser une étude de faisabilité afin de cerner vos besoins en termes de maison intelligente. Désormais, il n’est plus nécessaire de partir d’un budget élevé pour que les promoteurs, les constructeurs ou les utilisateurs puissent bénéficier des avantages de la domotique.

Installation classique Vs installation intelligente

Dans une installation classique, votre projet se construit par lots et par métiers. L’artisan électricien va prendre en charge les différentes alimentations, le chauffagiste va prendre en compte l’installation de chauffage et de refroidissement selon le système retenu, le pisciniste va prendre en compte la piscine avec ses périphériques comme les pompes, la filtration, les luminaires intégrés, le volet de la piscine, etc. Ces différents corps de métiers vont réaliser leurs tâches de façon cloisonnée sans vraiment interagir entre eux, les différents rôles de chacun ayant été définis dans l’étude en début de projet. Le point faible dans cette façon de penser les choses et que l’utilisateur final se retrouve avec une application pour chaque système et des doublons entre les différentes installations. Pas très smart tout ça… Dans une installation intelligente, la façon d’élaborer votre projet est connectée et multidimensionnelle. Tous les scénarios de vie sont pensés et c’est là que la domotique prend tout son sens. Les fonctions intelligentes permettent de gagner en :

- Sécurité : en partant de chez moi, le système s’assure qu’aucune lumière n’est restée allumée, que tous les volets sont bien descendus et met en marche mon alarme pour protéger mon bien.

- En économies d’énergies : la température de chaque pièce est gérée individuellement en fonction de mes besoins et, lorsque je quitte mon bien, je baisse automatiquement les réglages pour l’ensemble de la maison.

- Confort : en un seul geste, je peux configurer mes différentes pièces de vie et, lorsque je rentre chez moi, je retrouve une ambiance chaleureuse et personnalisée.

Pilotage à distance

L'intérêt d'une maison connectée est aussi de pouvoir agir à distance. Vous avez oublié d'éteindre la lumière dans l'entrée en partant ? Eteignez-la depuis votre smartphone ou une tablette. La porte de votre garage est restée ouverte ? Fermez-la à distance comme si vous étiez sur place. Il faut chaud et le jardin a besoin d’eau ? Lancez l’arrosage automatique. Vous rentrez plus tôt ou plus tard que d'habitude ? Gérez votre système de chauffage ou simulez votre présence d'un simple geste.

Combien coute une Smart home ?

Le coût final d’une habitation intelligente dépend de plusieurs facteurs et notamment : de la taille de votre habitation et du contrôle que vous souhaitez avoir sur votre bien. En prenant comme référence le prix total de la valeur de votre habitation, vous pouvez vous attendre à payer entre 1% et 10% de la valeur de votre propriété sur une installation de maison intelligente. A titre comparatif, le surcoût est minime si l’on compare au secteur de l’automobile. Une voiture toutes options vous coûtera en moyenne 35% de plus que le modèle de base. Sachant que l’on ne passe pas 10% de notre temps dans sa voiture, il est donc plus judicieux d’investir dans sa maison. En outre, l’investissement dans une maison intelligente est rentable. Il apporte une plus-value à votre bien à la revente.

Vous souhaitez profiter du confort et de la sécurité qu’offre une maison connectée ? Vous désirez contrôler chaque recoin de votre bâtiment grâce à une interface domotique simple et accessible ? Evitez de faire votre propre installation. C’est un travail délicat qui nécessite de bonnes connaissances techniques et informatiques. Adressez-vous plutôt à un spécialiste de la domotique. Seuls certains électriciens ont suivi une formation pour se spécialiser dans ce domaine.

