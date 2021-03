Libre Immo | Le dossier

Personne n'en doutait, mais les agences immobilières le confirment désormais sans ambages via leur Confédération CIB-Vlaanderen et son antenne CIB-Kust : le marché locatif sur la Côte belge se porte bien. Que ce soit pour Pâques ou pour l’été, les taux de remplissage avoisinent les sommets. Mais que cela n’effraie pas les candidats : les villas et appartements loués seront nettoyés, voire désinfectés comme il se doit, les mesures sanitaires seront respectées et le raz-de-marée contenu. Retour sur certains points clés du marché locatif côtier.