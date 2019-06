Les seniors et les jeunes couples en sont friands, mais les appartements séduisent désormais toutes les générations. En effet, les appartements se font aujourd’hui pluriels dans leur architecture, tout en apportant un confort accru, notamment au niveau de l’entretien. Petit tour d’horizon des idées préconçues sur les appartements.

1. « Les appartements sont plus chers que les maisons »

FAUX. En effet, les appartements ne sont pas plus onéreux, si ce n’est qu’un appartement neuf, tout comme une maison neuve, se voit majoré d’une TVA de 21% contre des droits d’enregistrement de 6 ou 12,5% pour une construction existante.

Cependant, sur le long terme, les frais en appartement se révèlent moins importants car ce dernier ne nécessite pas de rénovations ni d’aménagements. En effet, tous les équipements et agencements sont réalisés lors de la construction. Enfin, la garantie décennale s’applique également pour parer à toute mauvaise surprise dans les projets neufs.

2. « Je me sentirais enfermé en appartement »

FAUX. De nos jours, les appartements sont conçus en suivant deux lignes directrices : l’ouverture et la luminosité. Chaque bien bénéficie d’une cuisine ouverte sur le séjour, pour une sensation d’espace, tout en offrant un maximum de lumière. De plus, les appartements Like Immo bénéficient souvent d’une vue magnifique sur des parcs privatifs installés tout autour des immeubles. Ces espaces verts sont autant de respirations contribuant à la sensation de bien-être. Le temps des immeubles avec vue sur cour sont bel et bien révolus !

3. « Les appartements, c’est pour les seniors et les investisseurs »

FAUX. Même s’il est vrai que les appartements, par nature de plain-pied, séduisent des personnes âgées souhaitant se faciliter la vie, les nouveaux projets d’appartements répondent désormais aux critères d’une clientèle plus jeune. En effet, avec l’allongement du temps de travail, l’augmentation du coût des énergies et la multiplication des activités, de plus en plus de monde se tourne vers un logement facile et confortable... « Nos projets comportent une grande diversité d’appartements d’une à trois chambres, avec terrasse et/ou jardin, ce qui permet de répondre à chaque projet personnel et à chaque configuration familiale. »

4. « Il y a des charges à payer »

VRAI. Ces charges de copropriété comprennent en général le coût du syndic, l’entretien et le fonctionnement de l’ascenseur, l’éclairage et l’entretien des communs, ainsi que l’assurance incendie de l’immeuble (que vous ne devez donc plus payer de votre côté). Cependant, un immeuble neuf n’engendre que peu de frais et ces frais sont répartis sur l’ensemble des propriétaires. A l’inverse, le propriétaire d’une maison doit supporter seul l’entièreté des frais d’entretien de sa maison. En ce qui concerne les charges liées aux consommations d’électricité et de gaz, elles demeurent quant à elles individuelles en appartement et bien souvent, moins élevées que pour une maison.

A noter que les projets Like Immo comportent toujours un espace vert commun offrant la possibilité de prendre l’air, de laisser courir les enfants en toute sécurité, de sortir le chien... Tout cela sans devoir en assurer l’entretien. Like Immo propose également des appartements avec jardin pour ceux qui veulent vraiment profiter d’un espace extérieur privatif. L’occasion de bénéficier d’un logement pratique et fonctionnel tout en jouissant d’une petite parcelle verte : un must !