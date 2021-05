Libre Immo | Le dossier

L’engouement pour les centres urbains plus petits, l’envie de profiter de services de proximité accessibles ou le désir de bénéficier d’un espace de vie qui évolue au gré des besoins de la journée… La crise du Covid-19 aura incontestablement accentué des tendances émergentes. "Ces évolutions imprègnent le marché immobilier résidentiel, mais il faut garder à l’esprit que l’habitat doit rester diversifié. On a tous des attentes différentes par rapport à son logement, selon sa structure familiale, ses goûts ou là où on a grandi. C’est la mixité qui fait l’intérêt des promotions", introduit Sophie Lambrighs, CEO d’Eaglestone Belgique, un développeur historiquement spécialisé dans les promotions urbaines, depuis peu actif dans le Brabant wallon, du côté de Court-Saint-Etienne, La Hulpe ou Waterloo.