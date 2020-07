Une dizaine de commerçants de la gare de Bruxelles-Midi a envoyé à la mi-juin un courrier à l’entreprise ferroviaire pour l’alerter de leur situation financière désastreuse et lui demander de l’aide. Devant le refus de la SNCB d’accéder à leur demande, ils ont souhaité médiatiser leur cas.

À cause des mesures de confinement imposées lors de l’épidémie de Covid-19, ces commerçants ont été obligés de fermer leurs magasins du 18 mars au 11 mai, réduisant donc leur chiffre d’affaires à zéro. Et la reprise des affaires est lente, très lente. Si les gares connaissent un peu plus d’affluence depuis la mi-mai, on est encore bien loin des taux de passage d’antan. “Les clients ne sont pas de retour. L’été va être catastrophique car on ne pourra pas compter sur la présence des touristes ni sur les grands événements festifs qui drainaient du monde”, glisse une commerçante de la gare du Midi, qui souhaite garder l’anonymat. Dans la lettre envoyée à la SNCB, les concessionnaires estiment que leur chiffre d’affaires sera “dramatiquement affecté au moins jusque fin décembre 2020”. (...)