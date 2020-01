L’année 2020 démarre en fanfare sur le marché immobilier belge avec la vente de la Tour des Finances de Bruxelles, face au Botanique. Le contrat a été signé vendredi. Il s’agit de la plus importante opération de tous les temps pour la Belgique (voir ci-dessus) et la plus grande d’Europe des douze derniers mois.

Le montant engagé dépasse en effet 1,2 milliard d’euros. Sachant que bon an mal an, les investissements en Belgique, tous secteurs professionnels confondus (bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, maisons de repos…), tournent autour des 4 milliards d’euros, cela prouve toute l’ampleur de l’opération.